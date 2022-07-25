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صادرات الغاز الروسي للصين تسجل رقما قياسيا جديدا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2022 8:37 مساءً
ارتفاع صادرات الغاز الروسي للصين

ارتفاع صادرات الغاز الروسي للصين

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قالت شركة الغاز الروسية جازبروم اليوم الاثنين إن صادراتها من الغاز إلى الصين سجلت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 24 يوليو تموز.

ولم تكشف الشركة عن الأحجام اليومية لإمدادات الغاز. وتتجاوز شحنات الغاز الروسي إلى الصين في العادة الكميات المتعاقد عليها في يوليو تموز.

ويجري شحن الغاز عبر خط أنابيب باور اوف سيبيريا بموجب اتفاق بين جازبروم وشركة (سي إن بي سي) الصينية.

وبدأ إنشاء القسم الأول من خط أنابيب “قوة سيبيريا” بطول حوالى 2160 كم في شهر أيلول/سبتمبر عام 2014.

و”قوة سيبيريا” هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وتم توقيع عقد بيع الغاز الروسي بين “غازبروم” الروسية و”البترول الوطنية” الصينية (CNPC) في أيار/مايو عام 2014 لمدة 30 عاماً. ويتضمن العقد تزويد الصين بما يصل إلى 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

تخفيض الغاز لأوروبا

وفي الوقت الذي تزيد فيه روسيا من صادرتها إلى آسيا، فإن صادرتها إلى أوروبا تتراجع، حيث خفضت «غازبروم» ضخّ الغاز إلى أوروبا.

كذلك فإن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط (نورد ستريم- 1) تراجعت بنسبة كبيرة قبل أن تتوقف في شهر يوليو الجاري بسبب الصيانة الدورية، والخلافات حول توربينات الغاز.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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