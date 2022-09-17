صادرات النفط تعود إلى معدلاتها الطبيعية في ميناء البصرة العراقي

قالت وزارة النفط العراقية نقلا عن شركة نفط البصرة (السبت 17-9-2022) إن عمليات تحميل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطي عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد توقفها يوم الجمعة بسبب تسرب نفطي.

وأضافت ” تمكنت الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة من معالجة التسرب النفطي”.

ويضم الميناء أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يوميا.

وكانت صادرات النفط العراقي من ميناء البصرة، قد توقفت منذ وقت متأخر من مساء الخميس الماضي؛ لوجود تسرب نفطي، يُعمَل على إصلاحه.

وقالت مصادر إن عمليات تحميل النفط في ميناء البصرة متوقفة منذ الليلة الماضية لحين اكتمال إصلاح الخلل الذي تسبب في حدوث تسرب نفطي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفقد العراق أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًا من طاقته التصديرية بعد توقف الصادرات عبر ميناء البصرة في وقت مبكر من الجمعة بسبب تسربات من خط أنابيب تحت سطح البحر.