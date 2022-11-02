الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صادرات تركيا ترتفع إلى 21.3 مليار دولار في أكتوبر

منذ 44 دقيقة
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير التجارة التركي محمد موش الأربعاء إن صادرات بلاده ارتفعت ثلاثة بالمئة إلى 21.3 مليار دولار في أكتوبر\تشرين الأول، بينما بلغت الواردات 29.3 مليار دولار في الشهر نفسه.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات وزارة التجارة، قفز العجز التجاري لتركيا 430 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر\تشرين الأول إلى ثمانية مليارات دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة التسبب في تزايد العجز.

وفي سياق متصل قال اتحاد موزعي السيارات الأربعاء إن مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا ارتفع 14.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وأضاف الاتحاد أن المبيعات هبطت 4.7 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير وحتى كتوبر.

وأعلنت تركيا السبت الماضي عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع تحمل اسم “توغ”، ومن المقرر أن تبدأ مبيعات أول طراز من السيارة في نهاية الربع الثالث من 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العقوبات الغربية على موسكو أتت نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو تعلن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
"أليسون فلوك-إكرين" المرأة التي قادت الكتيبة النسائية في سوريا
جرّها أبناؤها إلى المحكمة.. ما هو مصير امرأة قادت كتيبة نسائية في سوريا؟
وزير الدفاع الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي يتهم الناتو بمحاولة تدمير اقتصاد روسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الصحافي طوني ابي نجم
طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
مكتب الوزير فياض: لا ماريحوانا ولا حشيش وهذا دليل البراءة!
الليرة
متى ينطلق سعر صرف الـ15 ألفاً؟