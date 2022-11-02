صادرات تركيا ترتفع إلى 21.3 مليار دولار في أكتوبر

قال وزير التجارة التركي محمد موش الأربعاء إن صادرات بلاده ارتفعت ثلاثة بالمئة إلى 21.3 مليار دولار في أكتوبر\تشرين الأول، بينما بلغت الواردات 29.3 مليار دولار في الشهر نفسه.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات وزارة التجارة، قفز العجز التجاري لتركيا 430 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر\تشرين الأول إلى ثمانية مليارات دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة التسبب في تزايد العجز.

وفي سياق متصل قال اتحاد موزعي السيارات الأربعاء إن مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا ارتفع 14.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وأضاف الاتحاد أن المبيعات هبطت 4.7 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير وحتى كتوبر.

وأعلنت تركيا السبت الماضي عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع تحمل اسم “توغ”، ومن المقرر أن تبدأ مبيعات أول طراز من السيارة في نهاية الربع الثالث من 2023.