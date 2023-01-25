الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صاروخ يصيب سفينة مملوكة لتركيا في ميناء خيرسون الأوكراني

منذ ساعة واحدة
ميناء خيرسون

ميناء خيرسون

A A A
طباعة المقال

قالت مصادر ملاحية أن صاروخا أصاب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناء مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا أمس الثلاثاء مما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت شركة آمبري للأمن البحري إن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة توزلا مما تسبب في نشوب الحريق. وأظهرت اللقطات المصورة ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة.

وتمكنت رويترز من تأكيد الموقع بناء على السفن والمباني التي أظهرتها اللقطات والتي تطابقت مع صور أقمار صناعية للمنطقة. ولم يتسن لرويترز التأكد من مصدر مستقل لتاريخ تصوير اللقطات.

والسفينة التي ظلت عالقة في الميناء منذ فبراير شباط 2022تديرها شركة جايلي شيبينج التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.

وقال مصدر ملاحي إن هناك 12 سفينة تركية متوقفة في الموانئ الأوكرانية ومنها خيرسون وإن هذه السفن غير مشمولة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن “هجوما وقع مساء أمس، على الميناء على الأرجح، وإن عبوة ناسفة أصابت السفينة فيما يبدو. والسفن التركية في خيرسون يديرها الحد الأدنى من أفراد الطاقم، لذا لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين يعلّق على قرار تزويد كييف بدبابات ألمانية وأمريكية
علم السعودية
السعودية تعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023
مخزونات النفط الأمريكية- أرشيفية
ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية في أسبوع

الأكثر قراءة

رفعت "حكمة اللقاء" بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة
بالفيديو.. رفع أوّل "بطاقة بيضاء" في تاريخ كرة القدم
مشهد من الفيديو الترويجي
مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
الطفل تيدي هوبس
"يقرأ بسبع لغات".. ابن الـ 3 أعوام يحظى بعضوية جمعية لـ "خارقي الذكاء"