صاروخ يصيب سفينة مملوكة لتركيا في ميناء خيرسون الأوكراني

قالت مصادر ملاحية أن صاروخا أصاب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناء مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا أمس الثلاثاء مما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت شركة آمبري للأمن البحري إن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة توزلا مما تسبب في نشوب الحريق. وأظهرت اللقطات المصورة ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة.

وتمكنت رويترز من تأكيد الموقع بناء على السفن والمباني التي أظهرتها اللقطات والتي تطابقت مع صور أقمار صناعية للمنطقة. ولم يتسن لرويترز التأكد من مصدر مستقل لتاريخ تصوير اللقطات.

والسفينة التي ظلت عالقة في الميناء منذ فبراير شباط 2022تديرها شركة جايلي شيبينج التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.

وقال مصدر ملاحي إن هناك 12 سفينة تركية متوقفة في الموانئ الأوكرانية ومنها خيرسون وإن هذه السفن غير مشمولة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن “هجوما وقع مساء أمس، على الميناء على الأرجح، وإن عبوة ناسفة أصابت السفينة فيما يبدو. والسفن التركية في خيرسون يديرها الحد الأدنى من أفراد الطاقم، لذا لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح”.