السبت 22 ربيع الأول 1445 ﻫ - 7 أكتوبر 2023 |
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صالح العاروري: لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم "ضباط كبار"

منذ 42 دقيقة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، على حق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية والتخلص من الاحتلال وأن تصان كرامة مقدساته.

وشدد العاروري على أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام لن يسكتوا على تدنيس المقدسات.

وأضاف : “لن نقبل أن يستمر الحصار على غزة أو أن يستمر أسرانا في السجون الإسرائيلية، ولن نقبل أن يستمر حصار غزة أو أن يستمر أسرانا في السجون الإسرائيلية”.

وكشف العاروري أن هناك العديد من الشهداء الفلسطينيين إضافة للعديد من القتلى الإسرائيليين، مؤكداً وجود عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار.

في سياق متصل، قتل رئيس المجلس الإقليمي للمناطق الحدودية الإسرائيلية شمال شرق قطاع غزة، خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر من المقاومة الفلسطينية تسللوا من الأراضي الفلسطينية، حسبما أعلن المجلس السبت.

وصباح السبت، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، التي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم “السيوف الحديدية”، ضد حماس في قطاع غزة.

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