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صحافي إسرائيلي: تصريحات القادة الإسرائيليين تدل على نهاية الحرب

منذ 46 دقيقة
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة

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بالرغم من إصرار جيش الاحتلال على خرق صورة الخسارة على أرض المعركة داخل قطاع غزة إلى انتصار، تبقى العديد من التحليلات الصحافية تؤكد على انتهاء الحرب على عكس التوقعات.

وبحسب مراسل القناة 13 الإسرائيلية ومذيع برنامج “أخبار اليوم” الموغ بوكر إن تصريحات القادة الإسرائيليين تدل على نهاية الحرب على قطاع غزة.

‏وأوضح بوكر عبر حسابه على منصة إكس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستطيع أن يستمر في القول 3 مرات في اليوم: “لن نتوقف حتى ننتصر”، لكن كلام وزير الدفاع يوآف غالانت واضح بأن إسرائيل ستنتقل قريبا “من مرحلة المناورة إلى تنفيذ العمليات الخاصة”، مؤكدا أن “هذه هي نهاية الحرب”.

‏وأشار المراسل -الذي يعمل في جنوب إسرائيل- إلى أن هذا يحدث قبل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها من الحرب على غزة، “فلم يعُد المختَطفون (المحتجزون)، ولم تتم هزيمة حماس، إذ يتم إطلاق الصواريخ يوميا من قطاع غزة”.

وأضاف أن الحياة في بعض مناطق القطاع بدأت تعود لطبيعتها، مستدلا بما يعتبره دخولا للمساعدات الإنسانية للقطاع وعودة الحياة للسوق في جباليا.

واختتم منشوره بالقول “‏هكذا لا تربح الحرب”، مشددا على أنه “من المستحيل أن نعود إلى ديارنا”، قائلا “إما نحن أو هم”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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