صحة بايدن تتحسن والفحوص لم تثبت إصابة أي من مخالطيه بكورونا

قال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، لشبكة إيه.بي.سي الإخبارية، الأحد، إن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحسن بعد أن أظهرت الفحوص يوم الخميس إصابته بكوفيد-19.

وأضاف أنه لم تثبت حتى الآن إصابة أي من مخالطيه المقربين وعددهم 17 بفيروس كورونا.

وكان الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في مذكرة، أمس السبت، إن الأعراض التي ظهرت على الرئيس جراء الإصابة بكوفيد-19 آخذة في التحسن وإن التهاب الحلق بات “أقل إزعاجا” وكذلك رشح الأنف والسعال وآلام الجسم.

وأضاف الطبيب كيفين أوكونور أن حالة الرئتين جيدة وتشبع الدم بالأكسجين “لا يزال ممتازا في هواء الغرفة”.

وقال الطبيب إن بايدن مصاب على الأرجح بالمتحور بي.إيه5.

أعلن البيت الأبيض، الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن “يعاني من أعراض طفيفة للغاية وسيخضع للعزل الذاتي ويقوم بكافة مهامه خلال هذا الوقت”.

وأضاف البيان أن بايدن “حصل على اللقاح المضاد لكورونا كاملا، وحصل على جرعتين معززتين”.

وكان بايدن الأسبوع الماضي، في جولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والضفة الغربية والسعودية، التقى خلالها عدد من الرؤساء والقادة، كما حضر قمة عربية أمريكية في مدينة جدة.