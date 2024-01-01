صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 22 ألف شهيد وقرابة 60 ألف جريح

أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع أعداد الشهداء في غزة إلى نحو 22 ألف شهيد وقرابة 60 ألف جريح، وذلك حتى اليوم السابع والثمانين للحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت في الساعات الماضية “13 مجزرة ارتقى فيها 156 شهيدا وأصيب 246 فلسطينياً خلال الساعات الماضية”.

وقالت المصادر الطبية في غزة إن 21978 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة، مضيفة أن عدد الجرحى جراء القصف الجوي والمدفعي وصل إلى 58697 جريحا.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن نحو مليوني نازح في غزة باتوا معرضين لخطر المجاعة وتفشي الأوبئة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن 326 من الكوادر الصحية استشهدوا وتم تدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة وأنها مستمرة في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.

وفي أحدث قصف للقوات الإسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة سقط 10 أشخاص بين قتيل وجريح، وفق مصادر محلية في القطاع.