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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 23357 بعدوان الاحتلال

منذ 56 دقيقة
جثامين شهداء في غزة

جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن 23,357 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 59,410 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن 147 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 243 آخرون خلال الساعات الاربع والعشرين المنصرمة.

ونوهت الصحة الفلسطينية إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أفادت في وقت سابق الأربعاء باستشهاد 58 فلسطينياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 15 مواطنا لقوا مصرعهم فجر اليوم بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة نوفل شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

يأتي هذا بينما تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي مستهدفة عدد من الأحياء والمنازل شرقي ووسط مدينة خان يونس ومخيمات المحافظة الوسطى بالتزامن مع استمرار محاولات القوات الاسرائيلية التوغل في عمق هذه المناطق وسط اشتباكات ضارية مع مقاتلين فلسطينيين.

هذا وقد أفادت بلدية غزة صباح اليوم أن القوات الاسرائيلية “حولت غزة لمنطقة منكوبة وتعمدت تدمير كامل المرافق المدنية والانسانية والخدماتية”.

    المصدر :
  • رويترز

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