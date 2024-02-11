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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 28 ألفا و176

منذ ساعتين
شهداء غزة

شهداء غزة

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كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، الحصيلة الأخيرة لشهداء قطاع غزة إثر الضربات الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب البيان فإن ما لا يقل عن 28176 فلسطينيا قُتلوا و67784 آخرين أُصيبوا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 112 فلسطينيا قُتلوا و173 آخرون أُصيبوا على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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