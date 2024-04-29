صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 34 ألفاً و488

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، إن ما لا يقل عن 34488 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 77643 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف البيان أن نحو 34 فلسطينياً استشهد وأصيب 68 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي وقت سابق عقد اجتماع وزاري للمجموعة العربية السداسية في العاصمة السعودية الرياض أمس السبت، وأكد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، و داعى إلى رفع كل القيود على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.