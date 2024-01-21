الأحد 9 رجب 1445 ﻫ - 21 يناير 2024 |
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صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 25 ألف شهيد

منذ ساعة واحدة
جثامين شهداء في غزة

جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الأحد، إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أرتفع إلى أكثر من 25 ألف شهيد وما يزيد على 62 ألف جريح، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية البرية على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة إن 25,105 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 62681 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأضافت الوزارة أن نحو 178 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 293 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الجيش الحربية استهدفت حي الأمل، غربي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف.

    المصدر :
  • وكالات

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