صحة غزة: استشهاد أكثر من 31 ألف في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

كشفت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين إن أكثر من 31726 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 73792 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة أن نحو 81 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 116 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيان وزارة الصحة بغزة فإن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 81 شهيدا و116مصابا.

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في الأثناء، وقعت إصابات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، في حين قال جيش الاحتلال إنه يقوم بعملية دقيقة في محيط مجمع الشفاء بناء على معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من قبل حركة حماس”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل في مناطق عدة بالقطاع، في اليوم الـ164 للحرب على غزة، وثامن أيام شهر رمضان المبارك.