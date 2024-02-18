صحة غزة: استشهاد 28986 فلسطينيا في الهجمات الإسرائيلية

ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة اليوم الأحد، وفق آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية ارتكبت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شخصا و205 إصابات.

وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28985 قتيلا و68883 جريحا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفادت تقارير في وقت سابق بأنه تم انتشال 7 جثامين من تحت أنقاض منزل عائلة حمد في منطقة الزوايدة، مشيرة إلى أنه لا يزال 40 آخرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بوصول أكثر من 50 قتيلا و150 مصابا إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال منذ مساء أمس السبت، مشيرا إلى أن عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.

من ناحية ثانية، قالت بلدية غزة إن القوات الإسرائيلية دمرت منذ بداية العدوان 42 ألف متر طولي من خطوط وشبكات المياه و40 بئرا و9 خزانات.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة اليوم الأحد أن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة “خرج عن الخدمة”.

وأضاف القدرة أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وتابع “خروج (مستشفى) ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة”.

كما أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خروج مستشفى ناصر بغزة عن الخدمة تماما بعد حصار على مدى أسبوع وما أعقبه من اقتحام.

سبقت تلك التصريحات إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً كبيراً من طاقم مجمع ناصر الطبي بينما كانوا يؤدون عملهم.

ولم تكشف وزارة الصحة عن مزيد من التفاصيل.