صحة غزة: استشهاد 35800 فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان اليوم الخميس إن أكثر من 35800 فلسطيني استشهدوا وأصيب 80011 آخرون، في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 91 فلسطينيا قتلوا وأصيب 21 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الخميس- إصابة المزيد من جنوده في معارك قطاع غزة، في حين استهدفت المقاومة قواته المتوغلة في جباليا ورفح بعمليات جديدة.

فقد قال جيش الاحتلال إن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة في الساعات الـ24 الأخيرة في معارك غزة.

وأضاف أن 3573 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب بينهم 1774 خلال الهجوم البري على القطاع الذي بدأ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا من كتيبة نيتسح يهودا أصيب بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط برتبة رائد في المعارك الدائرة في بيت حانون.

وجاء الإعلان عن مقتل العسكريين الثلاثة بعد أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها نفذت عمليات بينها قنص 3 جنود في هذا المحور.