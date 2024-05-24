صحة غزة: استشهاد 35857 فلسطينياً خلال الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن 35857 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 80293 آخرون خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

فيما تستمر الاشتباكات في رفح وجباليا، وقالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية بقذيفة تاندوم قرب بوابة صلاح الدين في رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت أنها دكت بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وكانت القسام أعلنت صباح اليوم أنها استهدفت 5 دبابات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” في رفح وجباليا.

كما أعلنت أن مقاتليها استدرجوا قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى عين نفق بمخيم جباليا، واشتبكوا معها من النقطة صفر، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، فضلا عن قولها إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي داخل أحد المنازل في مخيم جباليا.

التصعيد والخسائر

ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد لحظات من إصدار محكمة العدل الدولية قرارا يأمر إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على مدينة رفح، وذلك بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وإغلاق المعابر الذي يهدد بالتسبب بمجاعة.

في المقابل، أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 8 من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن 634 ضابطا وجنديا قتلوا في غزة، وأصيب 555 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.