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صحة غزة: استشهاد 36 ألف و 439 فلسطينياً في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

منذ 47 دقيقة
جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

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قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 36439 فلسطينيا وإصابة 82627 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت في بيان أن 60 فلسطينيا قتلوا وأصيب 220 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد إن شابين فلسطينيين لقيا حتفهما بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي الواقعة لكنه قال إن اثنين من المشتبه بهم ألقوا متفجرات على تجمع سكني محلي مما عرض المدنيين للخطر فردت القوات عليهما بالرصاص الحي.

وأضاف الجيش في بيان “تم رصد إصابتين مباشرتين”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابين (16 و 17 عاما) قُتلا غربي مخيم عقبة جبر للاجئين قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم منع الفرق الطبية من الوصول إلى أحد المصابين وأن الآخر توفي متأثرا بجراحه اليوم الأحد في مستشفى بالقدس. وقالت وزارة الصحة إن أحد الشابين أُصيب في الرأس بينما أُصيب الآخر في الصدر.

    المصدر :
  • رويترز

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