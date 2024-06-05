صحة غزة: استشهاد 36586 منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الأربعاء 5\6\2024 إن أكثر من 36586 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 83074 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

هذا وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر جديدة خلال الساعات الـ48 الماضية وصل منها 71 شهيدا و182 مصابا إلى المستشفيات، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 36,550 شهيدا و82,959 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وواصل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء هجماته الجوية والبرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ242، وسط خلافات إسرائيلية بشان وقف إطلاق النار التي ترافق التحركات الدولية التي تقودها أميركا لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف الحرب.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في القطاع، ما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية، فيما أعلنت فصائل المقاومة تنفيذ عمليات استهدفت قوات من الجيش الإسرائيلي في جباليا ورفح، فيما تسعى واشنطن لدعم مجلس الأمن لمقترح لإنهاء الحرب في غزة عبر اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها المدفعي والجوي في جنوب ووسط وشمال القطاع، حيث استهدف القصف المناطق المأهولة والمربعات السكنية ومراكز الإيواء للنازحين.