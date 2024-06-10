صحة غزة: استشهاد 37 ألفاً و 124 فلسطينياً في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين إن أكثر من 37124 فلسطينيا قتلوا وأصيب 84712 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة، أن قوات الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و218 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: بهاء محسن أبو يابس، وشادي مكاوي، ويزن مناع، ويزن جعيدي، وعبد الفتاح محمد فرج، عمر محمد أبو عمر، من مخيم الدهيشة، وعدي نبيل جبرين، عبدالرحمن عوض، ويوسف أبو عمر من بلدة الدوحة، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، أثناء عملية الاعتقال، ما تسبب باصابة العشرات بحالات الاختناق.