صحة غزة: استشهاد 37 ألفاً و 877 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو 2024، إن 37877 فلسطينيا على الأقل قُتلوا وأصيب 86969 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان يومي لعدد الضحايا: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37718 شهيدا و 86377 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأضافت إن الجيش الإسرائيلي ارتكب “4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة”، وصل من ضحاياها للمستشفيات “60 شهيدا و140 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى “وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.