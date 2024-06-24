صحة غزة: استشهاد 37 ألفاً و626 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين 24 حزيران/يونيو 2024،إن نحو 37626 فلسطينيا قتلوا وأصيب 86098 خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واضافت الوزارة، بلغ عدد الشهداء إلى 28 شهيدا و66 مصابا وصلوا مستشفيات القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة

وأكدت، أنه ما زال عدد من الضحايا، يقدرون بالآلاف، تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد اليوم عشرات الفلسطينيين بين قتيل وجريح في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.