صحة غزة: استشهاد 37396 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة ما لا يقل عن 37396 فلسطينيا وأسفر عن إصابة 85523 آخرين منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وذكرت الوزارة في بيان أن 24 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 71 آخرون في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي آخر المستجدات قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وفي تقرير يقيم ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية “ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم”.

وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة عن استشهاد أكثر من 37372 فلسطينياً وأصابة 85452 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.