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صحة غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في اليوم الـ137 للعدوان

منذ 43 دقيقة
تشييع أحد شهداء غزة

تشييع أحد شهداء غزة

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قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الثلاثاء إن 29195 شخصا قتلوا وأصيب 69170 في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت أن 103 فلسطينيين قتلوا وأصيب 142 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واعتبرت وزارة الصحة بغزة: أن وضع مجمع ناصر الذي حوله الاحتلال الإسرائيلي لثكنة عسكرية كارثي ويشكل تهديدا لحياة الطواقم والمرضى.

وطالبت وزارة الصحة بغزة من المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لإنهاء عسكرة مجمع ناصر الطبي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ137 للحرب الإسرائيلية على غزة، قصف مناطق عديدة في القطاع مرتكبا مجازر عدة وتعرضت مناطق عدة لقصف قوات الاحتلال، حيث قصفت المدفعية حي الزيتون شرقي غزة، ووسط وغرب خان يونس جنوب القطاع، بينما شهدت مدينة طوباس شمالي الضفة اقتحامات وسط إطلاق نار، وانفجارات متتالية.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قالت يوم أمس الاثنين إنها استهدفت بقذيفتين قوة إسرائيلية من 15 جنديا تحصنوا في منزل غرب خان يونس، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

    المصدر :
  • رويترز

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