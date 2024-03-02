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صحة غزة تكشف حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي

منذ 59 دقيقة
شهداء المساعدات في غزة

شهداء المساعدات في غزة

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كشفت صحة غزة اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب إحصائيات نشرته صحة غزة، فقد وصل إلى 30 ألفا و320 شهيدا و71 ألفا و533 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأضافت صحة غزة في بيان لها أن: جيش الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بحسب ذات البيان.

ومع دخول اليوم الـ148 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب مجازره مع فشله في تبرير جريمة مجزرة الطحين، وأميركا تدرس إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق الجو والبحر.

ففي اليوم السابق ارتكبت قوات الاحتلال 16 مجزرة استشهد خلالها 193 فلسطينيا وفقا لوزارة الصحة، وهو ما يرفع عدد الشهداء إلى 30 ألفا و228 شهيدا، إضافة إلى 71 ألفا و377 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في الأثناء شكك مسؤولون أمميون بالرواية الإسرائيلية حول مجزرة الطحين التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 112 شهيدا ومئات الجرحى، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق بالواقعة، كما طالب رئيس المجلس الأوروبي بتحقيق فوري ومستقل.

وعلى الصعيد السياسي رفضت تل أبيب الجمعة المشاركة بجولة جديدة للمفاوضات، كما أبدت واشنطن تشاؤمها بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال قتل في قصفه لغزة 7 من الأسرى الإٍسرائيليين، بينهم صديق لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

    المصدر :
  • رويترز

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