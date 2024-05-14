الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 14 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صحة غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ ساعة واحدة
تكدس جثث مجهولة الهوية في ساحات مستشفيات قطاع غزة

تكدس جثث مجهولة الهوية في ساحات مستشفيات قطاع غزة

A A A
طباعة المقال

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول أسفر حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 35173 فلسطينيا وإصابة 79061 آخرين.

وذكرت في بيان أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيدا و234 مصابا خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك بعد يوم حافل من عمليات المقاومة الفلسطينية قتلت فيه جنودا للاحتلال وأصابت آخرين، وأعطبت آليات عسكرية، في حين حذر مسؤول إسرائيلي من “الانزلاق إلى حرب استنزاف”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فيضانات إندونيسيا
إندونيسيا.. تزايد حصيلة القتلى يتجاوز الـ50 في الفيضانات
كاليدونيا الجديدة
بعد أعمال عنف.. كاليدونيا الجديدة تغلق مطارها الدولي وتفرض حظر تجول
عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم
غزة تحت النار
مسؤول في حماس يكشف عن ملامح الحكم المستقبلي في غزة بعد الحرب

الأكثر قراءة

المقلاة الهوائية
عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة
خطوط الكهرباء في أوكرانيا
موجة من الغضب الشعبي في عدن بعد زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء
احتجاجات في تونس - أرشيفية
اعتقال المحامية سنية الدهماني في تونس يثير توترات واسعة ويشعل دعوات للاحتجاج