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صحة غزة: حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء تجاوزت الـ 22 ألفاً

منذ 6 دقائق
حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء في غزة تتجاوز 22 ألفا

حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء في غزة تتجاوز 22 ألفا

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قالت مصادر طبية في غزة، اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، إن عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 13 ألفا و430 شهيدا، في حين قدر عدد الشهداء من النساء بعدد 8 آلاف و900 شهيدة منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبذلك تكون حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء قد بلغت أكثر من نصف الشهداء في غزة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 30 ألفا و534 شهيدا، و71 ألفا و920 مصابا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة الفلسطينية إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات، راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت أيضا إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن جيش الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قال -الخميس الماضي، خلال جلسة استماع في الكونغرس- إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في قطاع غزة منذ بداية الحرب

    المصدر :
  • الجزيرة

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