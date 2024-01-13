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صحة غزة: لم تتبق سوى 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام

منذ 38 دقيقة
مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء في غزة

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات.

وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع إلى أن البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.

كما كشفت أنه لم تتبق سوى 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع، مشيرة إلى مكافحتها من أجل تشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، خاصة الأطفال وكبار السن، وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمها الطبية.

في السياق ذاته، قالت الوزارة “نطالب مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالمساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية بالقطاع، وإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية”.

كما طالبت مؤسسات المجتمع الدولي بالسماح بإدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة، إضافة إلى السماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.

وفي اليوم الـ99 من الحرب، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 ألفا و843 شهيدا، و60 ألفا و317 مصابا.

    المصدر :
  • وكالات

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