صحة غزة: مقتل 30878 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، إن ما لا يقل عن 30878 فلسطينيا قُتلوا وأصيب 72402 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

في غضونِ ذلك، أفادت وسائلُ إعلاميةٌ بمقتل العشرات من جراء قصفٍ إسرائيليٍّ استهدف عدة منازلَ في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، ومنطقة البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع أكدت المصادر إصابة عشرات الأشخاص بجروحٍ مختلفةٍ جراء قصفٍ إسرائيليٍّ للمنازل، في حيَّي الرمال والزيتون في مدينة غزة، في حين أضافت أن الجيش الإسرائيلي شن قصفاً مدفعياً على منطقة جحر الديك جنوب المدينة، حيث اندلعت اشتباكاتٌ بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص، بإطلاق الدبابات الإسرائيلية قذائفَ مدفعيةً صوبَ المواطنين عند دوّار الكويت جنوب مدينة غزة، في أثناء انتظارهم شاحناتِ المساعدات المحملة بالطحين.

وفي جنوب القطاع، ذكرت المصادرُ أن الجيش الإسرائيلي نسف عددًا من المنازل في خان يونس، وشن قصفًا مدفعيًا مكثفًا يستهدف مناطقَ في المدينة.

وفي سياقٍ متصلٍ أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن سبعةً وعشرين فلسطينياً من قطاع غزة، لقوا حتفهم في مراكز احتجازٍ إسرائيلية، مشيرةً أن معظم المعتقلين توفّوا في قاعدتَي إس دي تيمان وعناعوت الإسرائيليتين، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقاً بحادثةِ الوفيات، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين كانوا يعانون من ظروفٍ صحيةٍ سابقة، أو أصيبوا خلال الحرب.