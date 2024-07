صحفي أمريكي مخضرم: أوباما يشكك في قدرة بايدن على الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية

كشف الصحافي والإعلامي الأميركي المخضرم، تاكر كارلسون، نقلا عن مصدر، بأن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لا يؤمن بقدرة الرئيس الحالي جو بايدن على الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وكتب كارلسون عبر حسابه على منصة “إكس” إن تغريدة أوباما لدعم جو بايدن كانت غير صادقة.. في الدوائر المغلقة أوباما يخبر الناس أن بايدن لا يستطيع الفوز.

From an unusually good source: Obama’s tweet supporting Joe Biden was disingenuous. In private, Obama is telling people Biden can’t win, and he is therefore in favor of an open convention. Obama will not say whom he supports, nor as of yesterday afternoon had he met personally…

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 1, 2024