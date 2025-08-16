السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صحف عالمية: الحرب في قطاع غزة تُخاض وكأن الأطفال خارج الحسابات

منذ 44 دقيقة
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

تناولت صحف ومواقع عالمية المشهد المأساوي في قطاع غزة، حيث تلاشت ملامح الطفولة تحت وقع حرب ممتدة منذ أكثر من عامين، حرمت الأطفال من التعليم والغذاء والأمان، ودفعتهم لمواجهة الموت والجراحات القاسية دون تخدير.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية غزة بأنها مكان تُمحى فيه ملامح الطفولة، مؤكدة أن أكثر من مليون ومئة ألف طفل يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي عاجل. ونقلت عن متحدث باسم اليونيسيف قوله إن البراءة استُبدلت بالجوع والخوف والصدمات اليومية.

وأضافت الصحيفة أن الحرب تُخاض وكأن الأطفال خارج الحسابات، إذ يعيشون بلا مدارس ولا غذاء ولا حتى رعاية أسرية، وهو ما يجعل حياتهم تتآكل تحت وقع القصف والجوع، فيما يكاد مستقبلهم يُصادر بالكامل.

أما صحيفة التلغراف البريطانية فنقلت شهادة طبيبة بريطانية عايشت الواقع الطبي المروع في مستشفى ناصر بخان يونس، حيث أجرت عملية جراحية لطفل من دون أي تخدير، ووصفت صراخه بأنه سيظل محفورا في ذاكرتها.

وأضافت الطبيبة أن نقص الإمدادات والأدوية حوّل الإصابات البسيطة إلى مآسٍ قاتلة، إذ إن بعض حالات الحروق التي تعالج بسهولة في بريطانيا تنتهي في غزة بالوفاة. وأكدت أن الجراحين يعملون حتى 15 ساعة يوميا لإنقاذ ضحايا القصف والرصاص.

في سياق آخر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل لا تزال تواصل مساعيها لتهجير سكان غزة نحو دول أخرى، عبر اتصالات سرية مع 6 دول، لكنها لم تنجح في الحصول على موافقة حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم هذه الدول تعاني من أزمات داخلية واقتصادية، بينما يمثل أي مشروع للترحيل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة تطهير عرقي واضحة، وفق نصوص اتفاقيات جنيف التي تُعد إسرائيل طرفا فيها.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

المستشار الألماني فريدريش ميرتس. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد قمة ألاسكا.. ألمانيا تؤكد استعداد أمريكا لحماية أوكرانيا
الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأميريكي ترامب
"فاينانشال تايمز": بوتين أبلغ ترامب بإمكانية تخفيف بعض المطالب المتعلقة بالأراضي
وزارة الخارجية الأمريكية
أمريكا توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة

الأكثر قراءة

الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!