صحف عالمية: ترامب يرى في تركيا شريكاً أساسياً بجهود تحقيق الاستقرار بغزة

فلسطينيون يمرون بجوار أنقاض المباني المدمرة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مدينة غزة، 16 أكتوبر 2025. رويترز

تناولت صحف ومواقع عالمية تطورات المشهد الفلسطيني، مركزة على تصاعد القلق الإسرائيلي من احتمالات الدور التركي في غزة، وعلى موجة الدعم الفني العالمي المتنامي للفلسطينيين. في وقت تتواصل فيه الاضطرابات داخل إسرائيل وتتسع دائرة التفاعل الدولي مع قضايا المنطقة.

وقد رأت “يديعوت أحرونوت” أن حالة الإحباط التي تهيمن على إسرائيل بأنها نتيجة مباشرة لما سمّته “مماطلة” حركة حماس في إعادة جثث الأسرى المحتجزين في غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب لا ترغب في تقويض إنجازها الدبلوماسي الأخير، وتتحلى بصبر يفوق ما تبديه إسرائيل التي لم تجد سوى تأخير فتح معبر رفح وسيلة ضغط محدودة بموافقة واشنطن.

وترى أن هذا التقييد في الحركة السياسية والعسكرية يعكس حدود الدور الإسرائيلي في ظل الهيمنة الأميركية على إدارة الملف، مؤكدة أن واشنطن ترفض السماح لإسرائيل باستعادة السيطرة على أي مناطق جديدة داخل القطاع، مما عمّق الشعور الإسرائيلي بالعجز والجمود السياسي.

أما واشنطن بوست فقد لفتت إلى أن الرئيس ترامب يرى في تركيا شريكا أساسيا بجهود تحقيق الاستقرار في غزة، وهو ما أثار غضبا داخل إسرائيل التي تخشى -وفق الصحيفة- من أن التدخل التركي قد يمنح أنقرة نفوذا متزايدا في المنطقة.

ونقلت عن مايكل ميلشتاين المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قوله إن فكرة دخول الأتراك إلى غزة تثير “جنون الإسرائيليين” بعد محاولاتهم المتكررة لإبعاد الدور التركي عن المشهد الفلسطيني.

وفي سياق متصل، انتقد الكاتب بن كسبيت في صحيفة معاريف ما وصفه بـ”التحريض الأعمى” لأنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد المدعية العامة العسكرية التي كشفت فضيحة معتقل سدي تيمان.

وقال أيضا إن المقربين من نتنياهو حولوا أي انتقاد لممارسات الدولة داخل المعتقل إلى خيانة، مشيرا إلى أن تسريبات صدرت بعلم رئيس الحكومة كانت أشد خطرا من الاتهامات الموجهة للمدعية نفسها.

اضطراب إسرائيلي

أما نيويورك تايمز فقد ركزت على حالة الاضطراب التي يعيشها الداخل الإسرائيلي بعد نشر مقاطع مصورة تُظهر مداهمة الشرطة العسكرية سجن سدي تيمان واعتقال جنود تورطوا في تعذيب أحد الفلسطينيين.

وأفادت الصحيفة الأميركية بأن حشودا من المتظاهرين، بينهم أعضاء من اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو، تجمعوا خارج القاعدة تضامنا مع الجنود الموقوفين، مما كشف عمق الانقسام داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

وعلى صعيد مختلف، تناولت صحيفة لوموند الفرنسية تفاعل الساحة الفنية الأوروبية مع الحرب على غزة، مشيرة إلى موجة متزايدة من الفعاليات والمبادرات التي ينظمها فنانون عالميون تضامنا مع الفلسطينيين.

وشهدت بريطانيا وإسبانيا -حسب الصحيفة- مظاهرات فنية وموسيقية مؤيدة لغزة، كما نظم فنانون فرنسيون حفلات خيرية ورسائل مفتوحة تطالب بوقف العدوان ودعم الإغاثة الإنسانية.

وأضافت لوموند أن مشاركة فنانين إسرائيليين في مهرجانات ومنافسات أوروبية، بينها “يوروفيجن 2026” أثارت جدلا واسعا بالأوساط الثقافية، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل التصويت على مشاركة إسرائيل في ظل اعتراضات متزايدة من مؤسسات فنية تطالب بموقف أكثر وضوحا تجاه الحرب.

وفي الشأن السوداني، كتبت نسرين مالك في صحيفة غارديان أن المآسي الجارية في السودان أصبحت تُرى من الفضاء، وأن تجاهلها لم يعد ممكنا، وأكدت أن مذابح دارفور التي تنفذها قوات الدعم السريع مستمرة في ظل صمت دولي مريب، داعية إلى تحرك فوري لوقف المجازر.

ورأت الكاتبة في الصحيفة البريطانية أن مدينة الفاشر تحولت إلى “ساحة قتل مفتوحة” وأن كل دقيقة تمر فيها تكلّف أرواحا جديدة.

تحرك عاجل

وفي السياق نفسه، حذرت “إندبندنت” بافتتاحيتها من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإيصال المساعدات وفرض هدنة إنسانية.

وشددت الصحيفة البريطانية على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية رغم تعقيد المشهد، لافتة إلى أن تفاقم العنف سيجعل فرص السلام أكثر هشاشة في ظل فوضى الجماعات المسلحة.

ومن جانب آخر، تناولت “نيويورك تايمز” تهديد الرئيس ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد نيجيريا، متهما حكومتها بالفشل في حماية المسيحيين.

وأوضحت الصحيفة أن العنف الديني في نيجيريا طال المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وأن أي تدخل عسكري أميركي سيواجه تحديات كبيرة في ظل انسحاب واشنطن من النيجر، مما يجعل جدوى الغارات المحدودة موضع شك.

وأشارت إلى أن نجاح أي عملية عسكرية محتمل يتوقف على تعاون الجيش النيجيري الذي هدده ترامب بقطع المساعدات عنه.

وفي تطور متصل بالأزمة الأوكرانية، ذكرت مجلة نيوزويك أن روسيا كثفت هجماتها على منشآت الطاقة في أوكرانيا مع اقتراب الشتاء.

ونقلت عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن بلاده تعرضت خلال أسبوع واحد لأكثر من 1500 هجوم بطائرات مسيرة و70 صاروخا روسيا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منطقة دونيتسك بأكملها، وإجبار الحكومة على فرض قيود على استهلاك الطاقة في عدد من المناطق.