صحيفة ألمانية: سفن شحن روسية استخدمت للتحكم في مسيرات اخترقت أجواء أوروبا

صورة ثابتة نشرتها القوات المسلحة السويدية تقول إنها تظهر طائرة حربية روسية من طراز ميغ-31 اخترقت المجال الجوي لإستونيا فوق بحر البلطيق يوم 19 سبتمبر أيلول 2025. رويترز

نقلت مجلة دير شبيغل اليوم الجمعة عن مصادر أمنية أن السلطات الألمانية تشتبه في احتمال استخدام سفن شحن مرتبطة بروسيا للتحكم بطائرات بدون طيار اخترقت مؤخرا أجواء ألمانيا وعدد من الدول في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.

وأشارت المصادر إلى أن سلوك إحدى السفن، إلى جانب بيانات موقعها وبنيتها التقنية، تثير الاشتباه بوجود علاقة مباشرة بينها وبين تشغيل أو توجيه طائرات مسيّرة في المجال الأوروبي.

يأتي ذلك في حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تراقب عن كثب ما وصفها بـ”عسكرة أوروبا”، مشيرا إلى أن الرد الروسي سيكون سريعا.

وأضاف بوتين -في الجلسة العامة لنادي فالداي للحوار- أنه في حال وجود أي تهديد ستتخذ موسكو إجراءات الرد، لافتا إلى أن روسيا سبق وأثبتت قدرتها على الرد السريع أمام أي تهديد لأمنها وسيادتها.

اختراق جديد

من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن اليوم أن مسيّرات حلقت فوق معسكر تدريب شرقي البلاد قرب الحدود الألمانية، مؤكدا أنه يجهل عددها أو مصدرها.

وقال الوزير لقناة “آر تي بي إف” (RTBF) التلفزيونية “المؤكد هو أن الشرطة المحلية رصدت عدة مسيّرات على الجانبين البلجيكي والألماني”، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق.

وذكرت متحدثة باسم وزير الدفاع البلجيكي أن هذه المسيرات حلّقت فوق معسكر إلسنبورن الواقع قرب الحدود مع ألمانيا ليل الخميس (أمس) والجمعة (اليوم).

وأضافت “نتحقق من الأمر وندرس ملابساته لكن في هذه المرحلة لا تفاصيل إضافية”.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب عدة طلعات لمسيرات نُسبت إلى روسيا في سماء أوروبا وتحليق مسيرات غامضة في سماء الدانمارك نهاية سبتمبر/أيلول الماضي قبل قمتين لقادة أوروبيين.

مطار ميونخ

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية استئناف العمل في مطار ميونخ جنوبي البلاد بعد تعطل كامل في الملاحة الجوية طوال الليل إثر رصد عدد من الطائرات المسيّرة.

وكانت سلطات المطار قد أفادت بأن الإغلاق أدى إلى منع إقلاع 17 رحلة، مما أثر على نحو 3 آلاف مسافر كانوا يستعدون للمغادرة.

ورُصد مساء أمس الخميس تحليق طائرات مسيّرة في محيط المطار، مما دفع هيئة مراقبة الطيران الألمانية إلى إغلاق مدارج الإقلاع والهبوط كإجراء احترازي.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن ألمانيا بحاجة إلى إيجاد ردود جديدة على ما سماه “التهديد المستهجن”، بما في ذلك إسقاط الطائرات المسيّرة.

وقد علقت مطارات في الدانمارك والنرويج وبولندا رحلاتها مؤخرا بسبب تحليق طائرات مسيّرة مجهولة الهوية.

وقد رفضت روسيا الاتهامات التي وجهتها لها رومانيا وإستونيا بالوقوف وراء هذه الحوادث.