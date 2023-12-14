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صحيفة: أمريكا تقول إن الصراع في أوكرانيا يضر بالاقتصاد الروسي

منذ 5 دقائق
علما أوكرانيا وروسيا

علما أوكرانيا وروسيا

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نقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس، عن مسودة نص لوزارة الخزانة الأمريكية أن الصراع في أوكرانيا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي ويرفع الأسعار المحلية ويجبر موسكو على تخصيص ثلث ميزانيتها للدفاع.

وذكرت الصحيفة نقلا عن ريتشل لينجاس، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالعقوبات في الوزارة، أنه كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الروسي بأكثر من خمسة بالمئة لو لم يشن الرئيس فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا.

وأضافت لينجاس أن أداء البلاد كان أقل مقارنة بمصدري الطاقة الآخرين، مثل الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية على طلب من رويترز للتعليق.

وأفاد تقرير فايننشال تايمز بأن موسكو تنفق أكثر من 100 مليار دولار، أو ما يقرب من ثلث إجمالي نفقاتها، على الدفاع في عام 2023.

وتعرضت إيرادات النفط والغاز الروسية، وهي العمود الفقري للاقتصاد، لضربة هذا العام لكنها شهدت انتعاشا طفيفا في الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع أسعار النفط. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن للعقوبات الغربية تأثير كبير على تجارة النفط الروسية كما كان متوقعا في البداية.

    المصدر :
  • رويترز

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