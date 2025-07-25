صحيفة أمريكية: الدول الأوروبية ستمنح إيران مهلة

أفادت صحيفة “‏فاينانشال تايمز” بأن الدول الأوروبية ستمنح إيران مهلة قبل فرض العقوبات إذا وافقت على الشروط، مشيرة إلى أن تمديد المهلة مشروط بتعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية.

يأتي ذلك، بعدما أطلقت الأطراف الأوروبية تهديدات مباشرة بتفعيل “آلية الزناد”، التي تعني إعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني.

وجاءت التهديدات الأوروبية ردا على تدهور مستوى التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إثر قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة، عقب مهاجمة إسرائيل منشآتها الحيوية الشهر الماضي.

وأعلنت الخارجية الإيرانية بوقت سابق أن طهران وافقت بناء على طلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية.

وأوضحت أن المحادثات ستعقد يوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، وسيشارك فيها عن إيران مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن يوم الخميس، أن مواقف طهران لم تتغير وعمليات التخصيب مستمرة وليس هناك أي نية للتخلي عن هذا الحق المشروع للشعب الإيراني.

وأضاف أن “محادثات الجمعة تأتي في سياق استكمال المحادثات السابقة، ويجب على العالم أن يدرك أن مواقفنا واضحة ولم تتغير”.

وختم بالقول: “سندافع عن حقوق الشعب الإيراني في الملف النووي، وخاصة في ما يتعلق بموضوع التخصيب”.