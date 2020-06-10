صحيفة أمريكية : ترامب حوٌل البيت الأبيض إلى وكر للعنصرية

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قالت مجلة ”تايم“ الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب حول البيت الأبيض إلى وكر للعنصرية والانقسامات العرقية منذ توليه منصبه بداية عام 2017.

وأوضحت المجلة، في تقرير نشرته الثلاثاء، أن ”الانتفاضة“ الحالية نتيجة مقتل مواطن من أصل أفريقي على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة ”مينيابوليس“ أواخر الشهر الماضي، تعكس ”الشعور المكبوت“ لدى الأمريكيين والذي قالت إنه انفجر بسبب سياسة ترامب والمعاناة لنحو 3 أشهر نتيجة تفشي وباء ”كورونا“، لافتة إلى أن أكثر من 40 مليون أمريكي خسروا وظائفهم منذ انتشار الوباء.

ورأت المجلة أن الفيديو الذي أظهر مقتل جورج فلويد على يد الضابط الأبيض كان بمثابة ”علبة الكبريت للانتفاضة فيما كان وباء كورونا عود الثقاب الذي أشعلها“، مضيفة أن الاحتجاجات اشتدت بسبب قيام ترامب بصب الزيت على النار.

وقالت المجلة في تقريرها: ”منذ توليه السلطة حوّل ترامب البيت الأبيض إلى وكر للعنصرية والانقسامات العرقية والثقافية… إنه رجل يدعم العنصريين البيض ووصف الدول الأفريقية بأنها دول قذرة وطالب نساء ملوّنات في الكونغرس الأمريكي بأن يعدن الى بلادهن“.

وأضافت: ”ومع انتشار الاحتجاجات في المدن الأمريكية وصف ترامب المتظاهرين بأنهم لصوص وهدد بإطلاق كلاب شرسة عليهم واقتبس عبارة لرئيس شرطة ميامي والتر هيدلي قالها عام 1967 قال فيها: (عندما يبدأ النهب سيبدأ إطلاق النار)“.

وتساءلت المجلة: ”كيف لهذا الرجل أن يهدئ الشارع الآن ويحقق التناغم والتآلف بين الأمريكيين؟“.