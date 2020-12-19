صحيفة أمريكية: لقاح “كورونا” بعيد عن أيدي الفلسطينيين

تحركت إسرائيل سريعا، مثل باقي الدول ذات الدخل المرتفع، نحو توزيع اللقاحات الجديدة المضادة لفيروس كورونا المستجد، والتي تمت الموافقة عليها، حيث من المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجرعة الأولى اليوم ، وذلك حسب ما قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية .

وأضافت: ”ولكن إلى جوار إسرائيل، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن فرص تطعيم ما يقرب من 5 ملايين فلسطيني تبدو غير مؤكدة، في ظل العقبات المالية والسياسية واللوجستية، ما يعني أن عمليات التطعيم ضد الوباء الذي يجتاح العالم يمكن أن تتأجل شهورا بالنسبة للفلسطينيين“.

ومضت تقول: ”لا يسلط هذا الانقسام فقط الضوء على التفاوتات المثيرة للتوتر بين إسرائيل والسكان الفلسطينيين، حيث تسيطر إسرائيل عليهم فعليا، ولكنه يبرز أيضا الاختلاف المتزايد بين من يملكون اللقاح والذين لا يملكونه، مع دخول العالم مرحلة نهاية الوباء“.

وتابعت: ”على العكس من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا ودول أخرى متقدمة بدأت بالفعل في تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ووجود دول أخرى في طريقها لتسلم اللقاحات، فإن الشعوب الفقيرة سوف تكون مضطرة للانتظار فترة أطول“.

وأشارت وثائق مسربة إلى تحذيرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية بأن اللقاح ربما لا يصل إلى بعض الدول حتى عام 2024، وهو التأجيل الذي يمكن أن يضرب الجهود الدولية لاحتواء الجائحة.

ونقلت عن مدير منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، جيرالد روكينشوب، قوله: ”لا أحد سيكون آمنا حتى يكون الجميع آمنين، إنه من مصلحة الجميع أن تحصل الدول غير القادرة على شراء اللقاح من الأسواق الدولية على احتياجاتها سريعا“.

وأردفت: ”القادة الفلسطينيون يقولون إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف اللقاحات الأولى التي وصلت إلى الأسواق، حيث يبلغ سعر الجرعة الواحدة من لقاح فايزر – بيونتيك 20 دولارا، في حين يصل سعر نفس الجرعة من لقاح مودرنا إلى ما بين 25 و 35 دولارا“.

ونقلت عن قادة فلسطينيين ونشطاء دوليين قولهم إن إسرائيل ملزمة بضمان تطعيم الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن.