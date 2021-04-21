صحيفة أمريكية: محادثات فيينا مع إيران وصلت إلى نصف الطريق

نقلت صحيفة “بوليتكو” الأمريكية عن مصدر دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه في الأيام القليلة الماضية ، “زادت سرعة المفاوضات” ووصلت إلى “منتصف الطريق تقريبًا”.

القوى الأوروبية في الاتفاق النووي: الطريق طويل لإنقاذ الاتفاق بسبب الكثير من العقبات

من جهته، شدد السفير الروسي للمنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على أهمية استعادة هذا الاتفاق المبرم بين طهران والدول الغربية في 2015.

لا بديل عن الاتفاقية

واعتبر ألا بديل عن تلك الاتفاقية، مضيفاً أن استعادة الاتفاق المتهاوي سيوفر ضمانات موثوقة للطابع السلمي لبرنامج إيران النووي.

كما قال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: “بعض الأطراف تعارض استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن هل هناك بديل واقعي؟.. لا”.

إلى ذلك، أضاف أن “سياسة الضغط القصوى فشلت ودفعت فقط إلى تطوير البرنامج النووي الإيراني إلى أبعد من الحدود التي وضعها اتفاق 2015. هذه حقيقة وواقع، فهل يريد أي شخص أن يستمر هذا الاتجاه؟”.

جولة ثالثة الأسبوع المقبل

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا، أعلن بيان أمس الثلاثاء أن المحادثات بين الجانبين، وكذلك مع الولايات المتحدة، على نحو غير مباشر، ستتواصل في جولة ثالثة الأسبوع المقبل.

وأوضح إثر ختام محادثات الجولة الثانية أن “اللجنة المشتركة سوف تنعقد مجدداً لمواصلة عملها الأسبوع المقبل”.

كما أضاف “أن المشاركين جددوا التأكيد على عزمهم مواصلة جهودهم الدبلوماسية المشتركة… وعبر الاتصالات الفردية المستمرة للمنسق مع كافة الأطراف والولايات المتحدة”.

في حين أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، عباس عراقجي، أن المحادثات تتقدم رغم الصعوبات، لكنه حذر من أن طهران ستوقف المفاوضات إذا واجهت “مطالب غير منطقية” أو إضاعة للوقت.

فيما أكدت الولايات المتحدة أن المباحثات ستمتد لفترة من الزمن ولن تكون سهلة على الإطلاق.