صحيفة إسرائيلية: إدارة ترامب تحذّر تل أبيب "سراً" من ضم الضفة الغربية رداً على الاعترافات بفلسطين

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّرت تل أبيب سرا من “ضم” الضفة الغربية المحتلة ردًا على قرار العديد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بالكبير دون أن تسمه، أن تل أبيب لا ترى أن هذا التحذير يمثّل “نهاية للنقاش”، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم مناقشة الأمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض.

وحتى الآن، تجنّبت إدارة ترامب اتخاذ موقف علني بشأن تعزيز احتلال إسرائيل الضفة الغربية أو ما تسميه “ضما وفرضا للسيادة” عليها، وجادلت بأن الدول الغربية هي المسؤولة عن تفكير تل أبيب في هذه الخطوة بسبب قراراتها الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا أمس الاثنين الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعد يوم من اعتراف مماثل صدر عن بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، في وقت تناوب فيه قادة وممثلو دول في مؤتمر “حل الدولتين” بنيويورك على التنديد بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وردا على تلك الاعترافات، حث وزراء إسرائيليون نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، على “ضم” الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي حذرت دول أوروبية إسرائيل من فعله.

تحريض مستمر

واستنكر مسؤولون وسياسيون إسرائيليون الأحد الماضي اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، معتبرين أن أيام تحديد تلك الدول لمستقبل إسرائيل “قد ولت”، وأن تلك الاعترافات هزيمة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن الرد الوحيد على ما وصفها بـ”الخطوة المعادية” بزيادة الاعتراف بدولة فلسطين هو إعلان “السيادة على الضفة”، في إشارة إلى تعزيز احتلال الضفة المحتلة أصلا وفق مواثيق الأمم المتحدة.

كما شدد على ضرورة إزالة فكرة “الدولة الفلسطينية السخيفة إلى الأبد”، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن ما وصفها بأيام تحديد بريطانيا ودول أخرى مستقبل إسرائيل قد ولت.

بدوره، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الخطوة بأنها “مكافأة للقتلة”، مطالبا بفرض السيادة على الضفة و”سحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل”، وفق تعبيره.

وقال إنه لو كان رئيسا للوزراء لاعتقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الحال، مضيفا “نحن لا نفعل شيئا للسلطة الفلسطينية، وهم يفعلون ما يريدون”.