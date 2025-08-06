صحيفة الباييس: إسبانيا توقف خططا لشراء مقاتلات طراز إف-35

نقلت صحيفة الباييس الإسبانية الأربعاء عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها أن مدريد أوقفت خططا لشراء طائرات مقاتلة من طراز (إف-35) من تصنيع شركة (لوكهيد مارتن) الأمريكية عملاق مجال الطيران.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة كانت خصصت 6.25 مليار يورو (7.24 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2023 لشراء طائرات مقاتلة جديدة.

لكن الصحيفة قالت إن خطة الحكومة الإسبانية لإنفاق معظم المبلغ الإضافي البالغ 10.5 مليار يورو المخصص للدفاع هذا العام في أوروبا تجعل من المستحيل الحصول على طائرات مقاتلة أمريكية الصنع.

وكان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانتشيث أعلن عن خطط في وقت سابق هذا العام لزيادة الإنفاق على الدفاع للوفاء بالهدف الحالي لحلف شمال الأطلسي البالغ اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورفض لاحقا زيادة الإنفاق إلى خمسة بالمئة خلال قمة في يونيو حزيران.

وتعرض موقف سانتشيث لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع البلاد.

ولم يرد متحدثون باسم وزارة الدفاع الإسبانية ولا شركة لوكهيد مارتن بعد على طلبات للتعليق.