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صحيفة بريطانية: القيادة الإيرانية تهمّش ملف الحوثيين وتركز على "كابوس ترامب"

3 - أبريل - 2025
عناصر من جماعة الحوثي - رويترز

عناصر من جماعة الحوثي - رويترز

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كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية اليوم الخميس، نقلا عن “مسؤول رفيع” في إيران قوله إن طهران قررت سحب قواتها العسكرية من اليمن ووقف دعمها لجماعة الحوثيين، بالتزامن مع تكثيف الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد الحوثيين وتحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بضرورة وقف دعمها لهذه الجماعة.

وأكد المسؤول الإيراني، الذي لم تكشف الصحيفة هويته، أن هذا القرار اتُخذ بهدف “تجنّب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة في حال مقتل جندي إيراني”.

وبحسب التقرير، فإن طهران تقوم بإعادة تقييم سياستها تجاه “الجماعات الوكيلة” في المنطقة، مع تركيزها الأساسي الآن على “التهديدات المباشرة من جانب الولايات المتحدة”.

وشدّد المصدر ذاته على أن الموضوع الرئيسي في اجتماعات المسؤولين الإيرانيين حالياً هو دونالد ترامب وكيفية التعامل مع سياساته، قائلاً: “في جميع الاجتماعات، يتمحور الحديث حول ترامب، ولم يعد هناك أي نقاش بشأن الجماعات الإقليمية التي كنا ندعمها سابقاً”.

وقد تعرض الحوثيون لهجمات شبه يومية من الولايات المتحدة منذ تسريب رسائل جماعية بين مسؤولين كبار في إدارة ترامب الشهر الماضي، كانت تتعلق بتلك الضربات.

وقد وصَف دونالد ترامب هذه الضربات بأنها “ناجحة بشكل لا يُصدق”، مشيراً إلى أنها دمّرت أهدافاً عسكرية مهمة وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين.

وقد أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا سفناً حربية أميركية في البحر الأحمر، بما في ذلك حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس ترومان”، التي تقود العمليات العسكرية ضد الجماعة.

لم تُصَب أي سفينة حتى الآن، إلا أن البحرية الأميركية صرّحت بأن نيران الحوثيين تُعدّ الأشد التي واجهها بحّاروها منذ الحرب العالمية الثانية.

وتتجه حاملة الطائرات “يو إس إس كارل فينسون”، الموجودة حالياً في آسيا، نحو الشرق الأوسط لدعم “ترومان”.

وقال المصدر في إيران: “وجهة النظر هنا هي أن الحوثيين لن يتمكنوا من الصمود، وهم يعيشون شهورهم أو حتى أيامهم الأخيرة، ولذلك لا جدوى من الإبقاء عليهم ضمن قائمة دعمنا”.

وأضاف: “إنهم كانوا جزءً من سلسلة تعتمد على (الأمن العام السابق لحزب الله حسن) نصرالله و(الرئيس السوري المخلوع بشار) الأسد، والإبقاء على جزء واحد فقط من تلك السلسلة للمستقبل لا معنى له”.

ويقوم ترامب بزيادة الضغط على إيران لدفعها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة تقييد برنامجها النووي.

وفي هذا السياق،، نقل ترامب الأسبوع الماضي قاذفات الشبح B-2 إلى القاعدة العسكرية الأميركية-البريطانية في دييغو غارسيا بجزر شاغوس.

    المصدر :
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