السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صحيفة بريطانية تبرز مخاوف المسؤولين من "أسلحة روسيا الطبيعية"

24 - يناير - 2022
أنابيب غاز في روسيا

أنابيب غاز في روسيا

A A A
طباعة المقال

كتبت صحيفة “تايمز” أن مسؤولي الحكومة البريطانية يعتقدون أن بإمكان روسيا استخدام مواردها الطبيعية “كسلاح” وتقطع إمدادات الغاز عن أوروبا إذا فرض الغرب عقوبات عليها بسبب أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة ، فقد شارك وزراء في الحكومة البريطانية في وقت سابق في اجتماع ناقش تأثير التخفيض المحتمل لإمدادات الغاز من روسيا على الأسعار في المملكة المتحدة.

وحذر الوزراء من أن البلاد قد تواجه أسعار “قياسية” للغاز والبنزين.

ووفقا للصحيفة أكد مسؤول كبير لم يذكر اسمه: “على عكس عدد من البلدان، لا تستورد المملكة المتحدة أي غاز روسي تقريبا. ولكن، مثل جميع البلدان، نحن معرضون لخطر ارتفاع أسعار الجملة، التي ستصبح مشكلة خطيرة إذا فرضت روسيا مزيدًا من القيود على الإمدادات”.

وبحسب الصحيفة فإن الدول الأوروبية الأخرى تعتمد على الغاز الروسي أكثر من بريطانيا. وعلى وجه الخصوص، يأتي حوالي 40٪ من إمدادات ألمانيا من روسيا، في حين أن السويد وفنلندا “تعتمدان كليا تقريبا” على الغاز الروسي.

يذكر أن روسيا ترفض اتهامات الغرب وأوكرانيا لها بنيتها القيام بـ”أعمال عدوانية أو خطط لغزو أوكرانيا”، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وإن التصريحات الغربية حول “العدوان الروسي” المزعوم تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

    المزيد من أخبار العالم

    عمليات تفتيش السفينة الأوكرانية الأولى التي رست في تركيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تركيا: 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا
    إيران
    ايران تحذّر إسرائيل: ستدفع ثمنا باهظا لهجماتها على غزة
    علما اميركا والصين
    بعد تعليق التعاون العسكري.. الصين تتجاهل اتصالات أميركا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!