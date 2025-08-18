صحيفة "بيلد": ترامب قطع اجتماعه بزعماء أوروبا للاتصال ببوتين

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع محادثاته في واشنطن مع قادة أوروبا ليتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت بيلد أنه من المقرر استئناف الاجتماعات بعد المكالمة، التي كان ترامب قد قال في البداية إنه سيجريها بعد الانتهاء من المحادثات.

ويرافق زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وفي سياقٍ متصل، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثات السلام مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، عقد اجتماع رباعي في المستقبل حول أوكرانيا يضم أوروبا.

وقال إن فكرة عقد اجتماع ثلاثي، يضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، “مهمة جدا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإصلاح الأمر”، لكنه اقترح أن تشارك أوروبا أيضا، دون أن يحدد من الذي يجب أن يتحدث باسم القارة.

وأضاف ماكرون، بحسب نص من المجموعة الصحفية التي تغطي الاجتماع، “كمتابعة، سنحتاج إلى الاجتماع الرباعي، لأننا عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية بأكملها”.

وتابع “لهذا السبب نحن جميعا متحدون هنا مع أوكرانيا”.

وحضر اجتماع اليوم الاثنين في البيت الأبيض أيضا قادة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذين سافروا إلى واشنطن لإظهار تضامنهم مع أوكرانيا والحث على منح كييف ضمانات أمنية قوية في أي تسوية بعد الحرب.