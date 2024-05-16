صحيفة تكشف عن تفاصيل "المقترح الإسرائيلي السري" لغزة

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal الأميركية، الخميس، عن مسؤولين عرب وصفتهم بالمطلعين القول إن دولا عربية رفضت مقترحا إسرائيليا بإنشاء إدارة مدنية بقيادة عربية تستمر لسنوات في قطاع غزة حين تنتهي الحرب الحالية ضد حركة حماس.

وذكر المسؤولون الذين لم تذكر الصحيفة أسماءهم أن المقترح الإسرائيلي طرح سرا، وأن إسرائيل أبدت من خلاله رغبتها في الاحتفاظ بخيار شن عمليات عسكرية ضد حماس تحت مظلة الإدارة المدنية المقترحة.

وقالت إن المسؤولين العرب أكدوا رفض الحكومات العربية لفكرة تأسيس إدارة مدنية بقيادة عربية في غزة.

وأضافت أن أولئك المسؤولين أشاروا إلى أن هناك حكومات عربية ترى ضرورة أن يكون لحماس دور مستمر في غزة بعد الحرب.

ونسبت الصحيفة كذلك لمسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه القول “هناك محادثات. المشكلة أننا لم نصل حتى الآن إلى حل رغم مرور وقت طويل.. وهذا يتركنا غارقين في وحل غزة”.

وأضاف “الكل يجمع على قول لا لحماس، لكن علام يتفقون؟”

واندلعت تلك الحرب بين إسرائيل وحماس في القطاع المحاصر، إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية داخل إسرائيل في السابع من نوفمبر، وأدى إلى مقتل 1170 شخصاً، وفق تعداد يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وقد ارتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 35,170 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.