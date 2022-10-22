السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022 |
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صحيفة: جونسون يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان

منذ ساعتين
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز

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تقع الازمة الحكومية البريطانية اليوم في طليعة الاحداث السياسية العالمية، وذلك بعد استقالة ليزا تراس في وقت قياسي من تعيينها، هذا وقد بدء البحث عن البديل ولكن يبقى الاوفر حظاً في هذا الوقت وبحسب المعلومات رئيس الحكومة السابقة بوريس جونسون.

قال تيم شيبمان كبير المعلقين السياسيين لصحيفة صنداي تايمز البريطانية على تويتر، نقلا عن مصدر قريب من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لم يسمه إن جونسون يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين وإنه يمكن أن يظهر على قائمة المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء ليز تراس.

وفي تقريرين منفصلين قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” وقناة سكاي نيوز التلفزيونية، إن جونسون الذي وصل إلى لندن في وقت مبكر اليوم السبت 22\10\2022 بعد عطلة في الكاريبي لديه الآن أكثر من 100 مؤيد.

وعلى الرغم من أن جونسون لم يعلن رسميا أنه سيخوض السباق قال مؤيده النائب المحافظ جيمس دودريدج أمس الجمعة 21\10\2022 إن جونسون أبلغه بأنه “مستعد له”.

    المصدر :
  • رويترز

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