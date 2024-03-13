صحيفة عبرية: نتنياهو هو صاحب فكرة إنشاء طريق بحري إلى غزة عبر قبرص

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، 12 مارس/آذار 2024، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو صاحب فكرة إنشاء طريق بحري إلى غزة عبر قبرص لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع مقرب من نتنياهو أن الخطة بدأها رئيس الوزراء بالتعاون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحسب المصدر ذاته، ففي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد أسبوعين من اندلاع الحرب، ناقش نتنياهو مع بايدن طريقة “إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر، بشرط التفتيش الإسرائيلي في قبرص، وقد جرى إطلاع الرئيس القبرصي خريستودوليدس على هذه الخطة.

وألمح المصدر إلى أن بايدن كان ببساطة ينفذ خطة نتنياهو، ولم يبادر في الواقع إلى أي شيء جديد. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سعى لإبعاد نفسه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن حملة إعادة انتخابه عام 2024.

أما عن كيفية تنفيذ الخطة، فأوضحت الصحيفة أنه بعد مرحلة التفتيش، ستُنقل الشحنة إلى سفينة قادرة على الرسو في المياه الضحلة، وسيجري إرسالها من قبرص إلى رصيف جديد يجري إنشاؤه حاليا في غزة.

وفي المرحلة الأولى، سيكون المشروع تجريبيا، وسيجري إيصال حمولة من 10 إلى 20 شاحنة فقط يوميا. وستتسلم منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الطرود الغذائية قبل تحويلها إلى سكان غزة لاحقا.

وفي المرحلة الأولى أيضا، ستصل المساعدات إلى رصيف مخصص بميناء لارنكا في قبرص، وسيقوم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الشاباك” بإجراء تفتيش شامل لمحتويات الشاحنة.

وأوضحت الصحيفة أنه في هذه المرحلة، لم توضع بعد الترتيبات الأمنية والإشرافية على السفينة للتأكد من عدم استخدامها أثناء الإبحار من قبل إيران أو أطراف أخرى للتهريب.

وستُنقل المساعدات الغذائية إلى شاحنات لأهالي غزة، ومن هناك سيجري توزيعها على السكان، وتقول الصحيفة إن احتمالا كبيرا أن سكان غزة المنتمين إلى حركة فتح هم من سيقودون هذه الشاحنات ويشرفون عليها.