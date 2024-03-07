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صحيفة عبرية: 27 فلسطينيا ممن اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة "توفوا"

منذ ساعة واحدة
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كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن 27 فلسطينيا من الذين اعتقلهم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة “توفوا أثناء احتجازهم” في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب.

وحسب “هآرتس”، قال المعتقلون الذين أعيدوا إلى غزة إنهم شهدوا معاملة قاسية، بما في ذلك الضرب والإساءة، على أيدي الجنود وأثناء الاستجواب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش فتح تحقيقا في الوفيات.

وتقول إسرائيل إنها تنفذ حملات اعتقال في غزة، تزامنا مع عملياتها العسكرية العنيفة في القطاع.

وقبل أشهر، أثارت صور لمعتقلين فلسطينيين “عراة” إلا من ملابسهم الداخلية، في قطاع غزة، استياء دوليا.

ووقتها قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنها تحتجزهم وتخضعهم للتحقيق، ثم تطلق سراح من يثبت عدم انتمائه لحركة حماس أو غيرها من الفصائل التي تقاتلها في القطاع.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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