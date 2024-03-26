صحيفة عبرية: 60% من العسكريين الجرحى جراء الحرب في غزة يعانون اضطرابات عقلية

كشفت صحيفة عبرية عن معاناة جنود الاحتلال الإسرائيلي الجرحى نتيجة الحرب على غزة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن 60% من العسكريين الجرحى جراء الحرب في غزة يعانون من ارتجاج في المخ وهو ما انعكس على سلوكهم ومعرفتهم العقلية.

وفي سياق متصل، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

كما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 288 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 25 منهم جروحهم خطيرة.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب 1509 منهم خلال العملية البرية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.