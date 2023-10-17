صحيفة فاينانشال: الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم زيارة مصر

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن من المتوقع أن يسافر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مصر في ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وذكر التقرير أن من المتوقع أن يصل جوتيريش إلى القاهرة غدا الأربعاء 18\10\2023 ويلتقي بمسؤولين من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

هذ وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، إلى أن قواته تستعد للمرحلة التالية من حملته على قطاع غزة، لكن الخطط قد لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشأن هجوم بري وشيك.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال ريتشارد هيشت قائلا “نستعد للمراحل التالية من الحرب، لم نذكر ما ستكون عليه، الجميع يتحدث عن الهجوم البري، قد يكون شيئا مختلفا”.

أما دانيال هاغاري وهو متحدث عسكري آخر فأوضح أن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع سيكون “قضية عالمية” مطروحة للنقاش الدولي.