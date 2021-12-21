الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صحيفة: لا يوجد توافق في الناتو حول المحادثات مع روسيا

21 - ديسمبر - 2021
قوات الناتو

قوات الناتو

A A A
طباعة المقال

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن مصدر في الناتو، إن أعضاء الحلف لم يتوصلوا إلى توافق حول المحادثات مع روسيا بخصوص الضمانات الأمنية وشكلها.

ووفقا للصحيفة، رضخت بلدان الناتو لضرورة التفاوض مع روسيا: يريد العسكريون في دول الغرب “تجنب الرفض المباشر” لاقتراح موسكو، وبالتالي يحاولون إيجاد مجالات التوافق المتبادل وتهدئة الوضع”.

ورغم أن المسؤولين الغربيين يرفضون جميع مقترحات روسيا تقريبا، ويعتبرونها “مستحيلة وغير قابلة للتصديق وتتعارض مع المعاهدات المبرمة بعد نهاية الحرب الباردة”، إلا أنهم يعترفون بأن “إغلاق الباب” أمام عرض موسكو الدبلوماسي يمكن أن يفاقم الوضع.

ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسي رفيع المستوى في الحلف لم تذكر اسمه: “المشكلة هنا، هي أنك إذا قلت لا (لمقترحات موسكو)، فلن يكون لديك مجال للمفاوضات”.

ووفقا له، لا تزال دول الحلف والاتحاد الأوروبي تناقش كيفية الرد على مسودات الاتفاقيات.

وتابعت الصحيفة في مقالتها: “قالت بعض الشخصيات الرسمية، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إنه لا يوجد إجماع حول كيفية سير المفاوضات أو من سيشارك فيها”.

ووفقا لهذه الشخصيات، سيكون من الصعب العثور على المجالات التي يمكن فيها إجراء “مفاوضات مفصلة”، لأن الحلف يرفض أي تنازلات، يمكن أن “تؤثر على أمن أعضائه أو سيادة أوكرانيا”.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار
    الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
    إيران تدعو إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي
    علما إسرائيل وبولندا
    إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة