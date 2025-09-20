صحيفة "لوموند": الاعتراف بدولة فلسطين يعني الاعتراف بوجود شعب فلسطيني

أكدت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها، اليوم السبت، أنها تؤيد بشدة مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين، ووصفتها بأنها مبادرة متسقة مع مبادئ فرنسا.

وتابعت أن فرنسا لطالما أيدت حل الدولتين، وذكرت أنه الأفق الذي جاء في خطة تقسيم فلسطين أيام الانتداب البريطاني التي صُوت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 1947.

وأوضحت أن الاعتراف بدولة فلسطين يعني الاعتراف بوجود شعب فلسطيني، وهو أمر لا يمكن لأحد أن ينكره.

وزادت أن تلك الأراضي التي تتألف من قطاع غزة والضفة الغربية، احتلتها إسرائيل واستوطنتها بالقوة، مبرزة أن عدم قبول هذا الاحتلال هو مبدأ أساسي آخر من مبادئ القانون الدولي لا يجوز أن يكون له أي استثناء.

دولة فلسطين

وشرحت أن هذا الاعتراف يعد أيضا اعترافا بإسرائيل من قِبل الدول التي رفضت ذلك حتى الآن، وقبولا نهائيا بالدولة العبرية من قِبل الفلسطينيين أنفسهم، وهو ضمانة لا غنى عنها لأمنها.

وبخصوص حجة الرافضين للاعتراف بدولة فلسطين بأن الوقت غير مناسب إذ سيعتبر انتصارا لحركة حماس المسؤولة، حسب زعمهم، عما جرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قالت لوموند إن تلك الحجة لا يمكن قبولها إلا إذا غض الجميع الطرف عما يحدث الآن في غزة والضفة الغربية، مبرزة أن الرئيس ماكرون يعرف أن فرنسا لا يمكن أن تنتظر أكثر للانضمام إلى الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشددت على أن إسرائيل لا تكتفي فقط بالتأكيد في كل مناسبة على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا، بل هي تبذل قصارى جهدها لمنع ذلك.

وتابعت أن الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية لم يكن أبدا أكثر وضوحا مثل الآن، فهي تعمل على تدمير غزة، لتهجير أكبر عدد ممكن من سكانها، إلى جانب سعيها المستمر لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، وسجنهم في ما يشبه “البانتوستانات” كما في عهد الفصل العنصري بجنوب أفريقيا، حيث يتعرضون لضغوط عسكرية واقتصادية وإنسانية تهدف لجعل رحيلهم أمرا لا مفر منه.

وأوضحت أن مبادرة فرنسا مصحوبة بدعوة إلى نزع السلاح وإبعاد نهائي لحركة حماس عن الحكم.

وأوضحت الصحيفة أن الاعتراف بدولة فلسطين لن يكفي لتحقيق السلام، وشددت في المقابل على أن التخلي عن هذه الخطوة يعني التعجيل بتدمير حل الدولتين، ما يعني حربا لا نهاية لها.